Росіяни окупували Новосілку та ще два села на Донеччині, — DeepState

Про це інформаційний OSINT-проєкт DeepState повідомляє у telegram-каналі.

На Донеччині окупаційна російська армія окупувала три села: Новосілку, Запоріжжя та Одрадне.

Окрім цього зазначається, що ворог просунувся вперед поблизу Ялти, а також у Веселому та Степовому.

Раніше DeepState поінформував, що за даними аналітиків, починаючи від Олексіївки та до Зеленого Поля противник здійснює постійні штурмові дії, залучаючи велику кількість піхоти. На уточненні перебувають населені пункти Олексіївка та Багатир.

Також противник активно здійснює тиск із Запоріжжя в напрямку Зірки.

Тисне в районі Комара й активно заводить туди піхоту, щоб спробувати забрати село повністю і закріпитися в ньому.

Здійснюються постійні штурмові дії по відтинку Шевченко-Вільне Поле-Новосілка.

«Неприємним є той факт, що підрозділи у смузі ТРг «Вугледар» виділилися дуже частими подачами неправдивих доповідей, вказуючи «утримання» якогось населеного пункту чи просто окремих позицій. Але від цього ситуація не стає кращою. Наступне оновлення мапи буде невтішним», — зауважили у DeepState.