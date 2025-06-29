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ЦАХАЛ заявив про ліквідацію одного із засновників ХАМАСу

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю і The Hill.

ЦАХАЛ повідомляє, що аль-Ісса був одним із останніх високопосадовців угруповання, які залишилися в Газі. За заявою ізраїльських військових, він відіграв «значну» роль в організації та виконанні терактів 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі, коли бойовики ХАМАСу вбили понад 1200 осіб та взяли в заручники більше 250 людей.

Військові також додали, що аль-Ісса брав участь у відновленні інфраструктури ХАМАСу, яку було слабко пошкоджено під час війни.

Июнь 29th, 2025 | Category: Израиль, Новости

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