ЦАХАЛ заявив про ліквідацію одного із засновників ХАМАСу

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю і The Hill.

ЦАХАЛ повідомляє, що аль-Ісса був одним із останніх високопосадовців угруповання, які залишилися в Газі. За заявою ізраїльських військових, він відіграв «значну» роль в організації та виконанні терактів 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі, коли бойовики ХАМАСу вбили понад 1200 осіб та взяли в заручники більше 250 людей.

Військові також додали, що аль-Ісса брав участь у відновленні інфраструктури ХАМАСу, яку було слабко пошкоджено під час війни.