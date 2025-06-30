ООН підтвердила, що теракт в Оленівці був ретельно спланованим злочином РФ

Про це повідомив Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

Теракт стався в ніч з 28 на 29 липня 2022 року. Одразу після вибуху Росія звинуватила в цьому Україну, заявивши про нібито удар ракетою HIMARS.

Лубінець нагадав, що МКЧХ та ООН одразу висловили готовність розслідувати теракт, але через 5 місяців місія ООН зі встановлення фактів була розпущена через відсутність гарантій безпеки, а її представники відмовилися прийняти докази від української сторони.

Лише через рік ООН визнала, що це був не удар ракетою HIMARS. Разом із тим ООН ніколи публічно не звинувачувала Росію в теракті, навіть попри наявні докази.

«Однак нещодавно група експертів ООН окремо опублікувала змістовний матеріал з доказами — внутрішній аналіз ООН показав, що саме РФ спланувала і здійснила атаку. Нарешті речі названо своїми іменами!» — написав Лубінець.

Він зауважив, що в доповіді встановлено зброю та боєприпаси, які збройні сили РФ використали для вбивства українських військовополонених, а також докладно розглянуто планування, організацію та здійснення вбивства.