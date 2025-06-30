Зеленський підписав указ щодо виходу України з Оттавської конвенції про протипіхотні міни

Про це йдеться на сайті президента України.

Указ №441/2025 вводить в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2025 року «Про вихід України з Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення від 18 вересня 1997 року».

Контроль за виконанням рішення покладається на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

У рішенні йдеться: «Керуючись національними інтересами України, з метою захисту територіальної цілісності та суверенітету України, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Підтримати пропозицію Міністерства закордонних справ України щодо виходу України з Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення від 18 вересня 1997 року.

2. Кабінету Міністрів України невідкладно забезпечити вжиття в установленому порядку заходів щодо виходу України з Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення від 18 вересня 1997 року.»

Раніше про підписання указу написав на своїй сторінці в Facebook народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко. Він пояснив, що цей міжнародний договір забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін.

«Щойно мені повідомили, що Президент України підписав Указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про вихід нашої держави з Оттавської конвенції — міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін», — зазначив Костенко.

Депутат підкреслив, що цей крок є «вимагала реальність війни». Він наголосив, що Російська Федерація не є учасницею Оттавської конвенції і активно використовує міни проти українських військових та цивільного населення.

«Ми не можемо залишатися зв’язаними в умовах, коли ворог не має жодних обмежень», — додав Роман Костенко.

Наразі очікується розгляд цього питання у Верховній Раді України.