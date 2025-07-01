Трамп припустив депортацію Ілона Маска зі США

Про це пише Clash Report.

Коли журналісти запитали в Трампа стосовно ймовірності депортації Маска зі Штатів він відповів, що «розгляне» це питання.

Водночас американський лідер заявив: мільярдер засмучений, що втратив мандат на електромобілі за законопроєктом про податки, однак Маск «може втратити набагато більше, ніж це», цитує Reuters.

«DOGE (департамент ефективності уряду) — це монстр, якому, можливо, доведеться повернутися і з’їсти Ілона», – додав Трамп.

Натомість Маск згодом написав у Х, що наразі не загострюватиме цей конфлікт.

«Так спокусливо загострити це. Дуже, дуже спокусливо. Але поки що я утримаюся», – зазначив він.