 
  »

В Україні працюють 3 німецькі компанії ОПК, — Зеленський

Про це він сказав перед зустріччю з очільником МЗС ФРН Йоганном Вадефулем, передає Укрінформ.

«Я знаю, що сьогодні на цій зустрічі до нас приєднаються п’ять представників великих німецьких компаній оборонно-промислового комплексу, і у найближчі дні ця кількість (компаній, – ред.) буде до 20. Це важливе партнерство для нас. Ми будемо розвивати відповідний «мілітарі хаб» і в Україні, і не тільки. Для нас важливо, що вже три з цих компаній працюють в Україні», – заявив Зеленський.

Він також акцентував, що в країні невдовзі може працювати загалом чотири компанії з Німеччини.

«І про цю, четверту, компанію також окремо хотів із вами, пане міністре, проговорити», – зазначив президент.

Июль 1st, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  