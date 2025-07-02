ТОП-5 питань про переклад документів перед подачею за кордон

Оформлення перекладів документів — обов’язковий етап підготовки до навчання, роботи, імміграції чи укладення угод за кордоном. Проте багато хто досі помилково вважає, що нотаріально завірений переклад, зроблений в Україні, є універсальним рішенням. Насправді в більшості країн такий переклад не має жодної юридичної сили.

У цьому матеріалі — п’ять найактуальніших запитань про переклад документів за кордон, які допоможуть уникнути витрат, відмов та повторного оформлення.

1. Чому за кордоном не приймають нотаріально завірені переклади з України?

Тому що нотаріус в Україні лише засвідчує підпис перекладача, а не перевіряє якість чи правомірність самого перекладу. За межами України український нотаріальний переклад документів не має юридичної сили, а отже — його завірення нічого не значить.

Більшість країн вимагають, щоб переклад виконував уповноважений перекладач у країні подання — наприклад, beeidigter Übersetzer у Німеччині, sworn translator у Польщі чи certified translator у Канаді.

2. Який переклад визнається офіційним за кордоном?

Це залежить від країни, але у 90% випадків визнаються лише переклади:

виконані присяжними або сертифікованими перекладачами у країні подання

оформлені згідно з вимогами державних або освітніх установ цієї країни

супроводжувані печаткою, підписом і реєстраційними даними перекладача

У 99% випадках іноземні установи прямо відмовляють у прийомі українських перекладів, навіть якщо вони нотаріально завірені.

3. Як дізнатися, який тип перекладу вимагає конкретна країна чи установа?

Це найважливіше питання, яке потрібно задати до замовлення перекладу.

Рекомендується:

перевірити офіційний сайт установи або посольства

написати запит до приймаючої сторони

звернутись до бюро перекладів, яке має досвід співпраці з цією країною

Агенції, які працюють із документами для Німеччини, Канади, США, Польщі чи Чехії, вже знають специфіку форматів і можуть одразу запропонувати правильне рішення.

4. Чи потрібен переклад саме в тій країні, куди подаються документи?

Важливо, щоб переклад був виконаний присяжним перекладачем, зареєстрованим в країні подання документів. Якщо ви замовляєте переклад через бюро перекладів в Україні, варто пересвідчитися, що вони дійсно зроблять вам саме присяжний, а не нотаріальний переклад. Запитайте, чи буде виконувати переклад перекладач, що приведений до присягу в потрібній вам країні (Польщі, Німеччині і тп).

5. Як не витратити гроші даремно: перекладати в Україні чи відразу замовляти визнаний за кордоном варіант?

Не замовляти нотаріальний переклад в Україні, якщо кінцева мета — подача документів за кордоном. У 8 із 10 випадків він не буде прийнятий. Натомість варто:

зробити апостиль (за потреби)

звернутися до агентства, яке надає переклади через присяжних фахівців або має партнерів у країні призначення

при замовленні окремо обговорити, що потрібен саме присяжний переклад

Це заощадить і гроші, і час, і нерви.

Нотаріальний переклад — це суто внутрішній український формат, який майже ніколи не визнається іноземними інституціями. Щоб ваші документи дійсно прийняли:

перевіряйте вимоги саме тієї країни, куди подаєте документи

використовуйте присяжний/офіційний переклад, визнаний в країні подання

не витрачайте кошти на нотаріальний переклад, який усе одно доведеться робити наново

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