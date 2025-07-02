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ТОП-5 питань про переклад документів перед подачею за кордон

Оформлення перекладів документів — обов’язковий етап підготовки до навчання, роботи, імміграції чи укладення угод за кордоном. Проте багато хто досі помилково вважає, що нотаріально завірений переклад, зроблений в Україні, є універсальним рішенням. Насправді в більшості країн такий переклад не має жодної юридичної сили.

У цьому матеріалі — п’ять найактуальніших запитань про переклад документів за кордон, які допоможуть уникнути витрат, відмов та повторного оформлення.

1. Чому за кордоном не приймають нотаріально завірені переклади з України?

Переклад документівТому що нотаріус в Україні лише засвідчує підпис перекладача, а не перевіряє якість чи правомірність самого перекладу. За межами України український нотаріальний переклад документів не має юридичної сили, а отже — його завірення нічого не значить.

Більшість країн вимагають, щоб переклад виконував уповноважений перекладач у країні подання — наприклад, beeidigter Übersetzer у Німеччині, sworn translator у Польщі чи certified translator у Канаді.

2. Який переклад визнається офіційним за кордоном?

Це залежить від країни, але у 90% випадків визнаються лише переклади:

  • виконані присяжними або сертифікованими перекладачами у країні подання
  • оформлені згідно з вимогами державних або освітніх установ цієї країни
  • супроводжувані печаткою, підписом і реєстраційними даними перекладача

У 99% випадках іноземні установи прямо відмовляють у прийомі українських перекладів, навіть якщо вони нотаріально завірені.

3. Як дізнатися, який тип перекладу вимагає конкретна країна чи установа?

Це найважливіше питання, яке потрібно задати до замовлення перекладу.

Терміновий переклад документівРекомендується:

  • перевірити офіційний сайт установи або посольства
  • написати запит до приймаючої сторони
  • звернутись до бюро перекладів, яке має досвід співпраці з цією країною

Агенції, які працюють із документами для Німеччини, Канади, США, Польщі чи Чехії, вже знають специфіку форматів і можуть одразу запропонувати правильне рішення.

4. Чи потрібен переклад саме в тій країні, куди подаються документи?

Важливо, щоб переклад був виконаний присяжним перекладачем, зареєстрованим в країні подання документів. Якщо ви замовляєте переклад  через бюро перекладів в Україні, варто пересвідчитися, що вони дійсно зроблять вам саме присяжний, а не нотаріальний переклад. Запитайте, чи буде виконувати переклад перекладач, що приведений до присягу в потрібній вам країні (Польщі, Німеччині і тп).

5. Як не витратити гроші даремно: перекладати в Україні чи відразу замовляти визнаний за кордоном варіант?

Не замовляти нотаріальний переклад в Україні, якщо кінцева мета — подача документів за кордоном. У 8 із 10 випадків він не буде прийнятий. Натомість варто:

  • зробити апостиль (за потреби)
  • звернутися до агентства, яке надає переклади через присяжних фахівців або має партнерів у країні призначення
  • при замовленні окремо обговорити, що потрібен саме присяжний переклад

Це заощадить і гроші, і час, і нерви.

Нотаріальний переклад — це суто внутрішній український формат, який майже ніколи не визнається іноземними інституціями. Щоб ваші документи дійсно прийняли:

  • перевіряйте вимоги саме тієї країни, куди подаєте документи
  • використовуйте присяжний/офіційний переклад, визнаний в країні подання
  • не витрачайте кошти на нотаріальний переклад, який усе одно доведеться робити наново

Потрібна допомога з правильним форматом перекладу?  Ми безкоштовно проконсультуємо, як і де його зробити відповідно до країни, мови та цілі подачі.

Июль 2nd, 2025 | Category: Новости, Украина

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