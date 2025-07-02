Третій сезон «Гри в кальмара» побив рекорд Netflix: за три дні він отримав 60,1 млн переглядів

Про це пише The Guardian.

Третій і останній сезон хітового південнокорейського серіалу «Гра в кальмара» побив рекорди, ставши найбільшою телевізійною премʼєрою Netflix. За перші три дні серіал набрав понад 60,1 млн переглядів, що є новим рекордом для стримінгового сервісу, з переглядами понад 368,4 млн годин.

Другий сезон «Гри в кальмара» стартував з 68 млн переглядів, але цього показника шоу досягло протягом чотирьох днів у грудні минулого року.

Третій сезон уже став дев’ятим за величиною неангломовним шоу за всю історію, причому перший і другий сезони посіли перші два місця.

Хоча цей сезон називають фінальним, ходять чутки, що Девід Фінчер розробляє англомовний рімейк для Netflix. Раніше цього року було оголошено, що Фінчер знову співпрацюватиме з Netflix, щоб зняти продовження фільму «Одного разу в Голлівуді» за сценарієм Квентіна Тарантіно.

На запитання про майбутні проєкти «Гри в кальмара» творець серіалу Хван Дон Хьок сказав, що ще не чув нічого офіційно про рімейк.

«Якщо вони хочуть зробити наступний сезон, то, я думаю, очевидно, що мені доведеться брати участь у цьому і керувати. Але якщо вони створюють американську версію, я думаю, що обміну ідеями буде достатньо. Я не маю наміру повністю брати участь у такому проєкті. З огляду на це, якщо Netflix попросить, і якщо я відчую, що мій внесок потрібен, то, якщо це не заважатиме тому, над чим я працюватиму на той момент, я буду радий надати всі, що їм від мене потрібно», — сказав Хван Дон Хьок.