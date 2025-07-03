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Росія викрала понад 15 тис. цивільних українців із початку повномасштабної війни

Про це повідомив Офіс генпрокурора у відповідь на запит LIGA.net.

Запит було подано на тлі викриття 20 мешканців тимчасово окупованої Херсонщини, які за наказом росіян викрадали та катували місцевих жителів.

За оновленими даними ОГП, з 24 лютого 2022 року правоохоронці зареєстрували 4446 кримінальних проваджень щодо викрадень і незаконного позбавлення волі цивільних.

За результатами розслідувань повідомлено про підозру 362 особам, до суду передано обвинувальні акти щодо 314, а суди винесли вироки 89 особам.

Загалом за період повномасштабної війни повідомлено про підозру 907 особам, з них 28 — очно. До суду направлено 663 справи, засуджено 180 осіб, 18 з яких в Україні особисто, а решту — заочно.

Июль 3rd, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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