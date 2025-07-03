Між Україною та США на робочих рівнях з’ясовують усі деталі щодо оборонної підтримки, — Зеленський » Росія викрала понад 15 тис. цивільних українців із початку повномасштабної війни Від початку повномасштабного вторгнення РФ 15 242 цивільних українців були викрадені та незаконно утримуються або утримувалися російськими окупантами Про це повідомив Офіс генпрокурора у відповідь на запит LIGA.net. Запит було подано на тлі викриття 20 мешканців тимчасово окупованої Херсонщини, які за наказом росіян викрадали та катували місцевих жителів. За оновленими даними ОГП, з 24 лютого 2022 року правоохоронці зареєстрували 4446 кримінальних проваджень щодо викрадень і незаконного позбавлення волі цивільних. За результатами розслідувань повідомлено про підозру 362 особам, до суду передано обвинувальні акти щодо 314, а суди винесли вироки 89 особам. Загалом за період повномасштабної війни повідомлено про підозру 907 особам, з них 28 — очно. До суду направлено 663 справи, засуджено 180 осіб, 18 з яких в Україні особисто, а решту — заочно.