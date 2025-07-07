В ЄС обговорять підтримку України на випадок, якщо війна триватиме й у 2026 році

Про це «Європейській правді» на умовах анонімності сказав один із дипломатів ЄС, обізнаний із порядком денним неформальної зустрічі.

Неформальну зустріч заплановано напередодні засідання Ради ЄС з економіки та фінансів (EcoFin), її ініціювала Данія, яка наразі головує в ЄС.

«Сьогодні ввечері у Брюсселі, перед засіданням Ради EcoFin, відбудеться вечеря, організована данським головуванням, під час якої міністри обговорять підтримку України. Вже є певні виділені фінансові ресурси для України на коротко- та середньострокову перспективу, але на цьому етапі важливо обговорити фінансування України в майбутньому, зокрема з огляду на обмежену спроможність Києва брати на себе додаткові боргові зобов’язання», — сказав журналістам дипломат.

Він зазначив, що наразі міністри не ухвалюватимуть конкретних рішень — ідеться про неформальне обговорення можливого додаткового фінансування для України з огляду на ймовірне продовження війни у 2026 році.

За словами співрозмовника видання, це спроба заздалегідь проговорити питання, які неминуче виникнуть, адже виділених коштів вистачає на 2025 рік і частково на 2026-й. Однак якщо війна триватиме, з часом знадобиться нове фінансування, пояснив він.