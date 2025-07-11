Безсмертний назвав причину, чому періодично трапляється зупинка постачання зброї від США

Про це заявив український політик та дипломат Роман Безсмертний в інтерв’ю ведучому програми «Студія Захід» Антону Борковському на телеканалі Еспресо.

«Усі вже, мабуть, переконалися в тому, що Дональд Трамп є людиною непередбачуваною, непрогнозованою й що поведінка його вибудовується лише його власною логікою. Причому в цій логіці дуже мало випадків, коли причинно-наслідкові залежності спрацьовують. Одним із таких випадків є бомбардування ядерних об’єктів Ірану. Якщо брати всі інші – це абсолютно спонтанні рішення, які не пов’язані й не інкорпоруються в логіку подій», — сказав він.

На його думку, перше, що треба розуміти, — розрізняти інформацію і кроки Дональда Трампа, його адміністрації, Пентагону, тому що коли «ми змішуємо просто інформацію та реальні дії, ми ще більше заглиблюємо цю проблему Дональда Трампа».

«Що можна очікувати від Дональда Трампа після того, що ми можемо проаналізувати піврічну його діяльність, — це збереження цього непрогнозованого курсу, непередбачуваного, причому з кардинальними змінами по відношенню до тих чи інших параметрів чи дій. Я вже не кажу про те, що стосується наповнення цього процесу інформацією. Бо в багатьох таке враження, що Дональд Трамп забувається – тут одне говорив, а тут уже інше», — зазначив Безсмертний.

Дипломат наголосив, що є деякі речі, які лягають у певну логіку.

«Наприклад, всі ті шарахання, які пов’язані з інформацією та окремими випадками, дійсно, коли ревізували, зупиняли, призупиняли, перенаправляли допомогу чи законтрактовані обсяги постачання зброї до України. Усе це пов’язано з тим, що Пентагон завершує підготовку нової оборонної стратегії США, яка буде презентована Трампу десь наприкінці жовтня – на початку листопада, і тоді вже можна буде якоїсь логіки дотримуватися в поведінці, скажімо так: Пентагону – більше, менше — Дональда Трампа», — сказав він.

На його думку, бути переконаним у тому, що Дональд Трамп оцей спалах нелюбові до Путіна витримає, здається великим перебільшенням.

«Точнісінько так, як бути переконаним у тому, що, якщо сказав, що буде більше зброї і нова зброя, — буде це витримано. У цьому відношенні накладаються декілька речей, які створюють відчуття хаосу. Перша – це сам Дональд Трамп, друге – це нефаховість команди Дональда Трампа. Третє – те, що структурно всі ці постачання, допомога, всі ці програми переходять до рук європейців. І тут є цілий ряд неузгодженостей, проблем кількісного показника стану оборонно-промислового комплексу, спільних проєктів», — сказав Безсмертний.

Він додав, що усе це, накладаючись одне на одне, створює дещо картину хаосу.