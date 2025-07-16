Как получить гражданство Австрии: полное руководство 2025

Австрийское гражданство открывает доступ к высокому уровню жизни в центре Европы, свободе передвижения по ЕС и одному из самых влиятельных паспортов мира. В 2025 году австрийский паспорт занимает четвертое место в мире с возможностью безвизового посещения 188 стран. Получение австрийского гражданства представляет собой серьезный шаг, требующий тщательной подготовки и соответствия строгим требованиям.

Общие принципы австрийского гражданства

Австрийское гражданство основано на принципе происхождения, то есть на происхождении от австрийского родителя. Важно понимать, что рождение на территории Австрии само по себе не дает права на австрийское гражданство. Эта система отличается от стран, применяющих принцип «права почвы».

Австрия придерживается строгой политики относительно двойного гражданства. В большинстве случаев австрийские власти требуют от заявителей отказа от предыдущего гражданства. Исключения делаются только в особых обстоятельствах, таких как получение гражданства по рождению или в рамках программы для жертв нацистских преследований. Австрийский гражданин, который добровольно приобретает другое гражданство, автоматически теряет австрийское, если не получил предварительного разрешения на его сохранение.

Основные способы получения гражданства

Гражданство по происхождению

Дети автоматически становятся австрийскими гражданами при рождении, если мать является австрийским гражданином. То же самое происходит, если родители состоят в браке и только отец имеет австрийское гражданство. Для детей, рожденных вне брака, действуют несколько иные правила: до 1 августа 2013 года гражданство передавалось только от матери, однако с этой даты дети получают австрийское гражданство, если отец является австрийцем и признает отцовство в течение восьми недель после рождения.

В случаях, когда признание отцовства происходит позже восьми недель или отцовство устанавливается судом, дети могут получить австрийское гражданство по упрощенной процедуре. Если родители имеют разные гражданства и оба государства применяют принцип происхождения, ребенок будет иметь двойное гражданство.

Гражданство через брак

Иностранный супруг австрийского гражданина имеет возможность получить австрийское гражданство при соблюдении определенных условий. Заявитель должен законно и непрерывно проживать в Австрии не менее шести лет и состоять в браке с ведением совместного хозяйства не менее пяти лет. При этом необходимо отказаться от текущего гражданства, что делает этот путь менее привлекательным для тех, кто желает сохранить связь со своей родной страной.

Натурализация

Натурализация представляет собой наиболее распространенный способ получения австрийского гражданства для иностранцев. Этот процесс требует длительного проживания в стране и выполнения множественных требований, которые демонстрируют интеграцию заявителя в австрийское общество.

Стандартная натурализация требует десятилетнего периода непрерывного законного проживания в Австрии, из которых минимум пять лет должны быть с постоянным ВНЖ. В течение этого времени заявитель должен продемонстрировать финансовую независимость, владение немецким языком на уровне B1, знание австрийской истории и демократических принципов, а также безупречную репутацию без судимостей.

Процесс натурализации является дискреционным, то есть даже при соблюдении всех формальных требований решение о предоставлении гражданства остается на усмотрение властей. Они оценивают общую картину интеграции заявителя, включая его связи с австрийским обществом, вклад в местную общину и соответствие австрийским ценностям. Важным фактором является также отказ от предыдущего гражданства, поскольку Австрия в большинстве случаев не допускает двойного гражданства.

Случаи, когда натурализация не требуется или проходит по упрощенной процедуре:

Определенные категории лиц имеют право на получение австрийского гражданства без стандартной процедуры натурализации. К ним относятся несовершеннолетние дети лиц, получивших австрийское гражданство, которые автоматически получают гражданство вместе с родителями. Бывшие австрийские граждане, которые были австрийскими гражданами не менее десяти лет до утраты гражданства, могут восстановить его по упрощенной процедуре.

Особый статус имеют лица, пострадавшие от нацистских преследований, и их потомки. Согласно поправке к Закону о гражданстве 2019 года, потомки жертв национал-социалистического режима могут получить австрийское гражданство путем подачи заявления без необходимости отказываться от текущего гражданства. Это касается лиц, которые сами были жертвами нацистского режима или вынуждены были покинуть Австрию до 9 мая 1945 года из-за преследований.

Усыновленные дети австрийских граждан, а также дети, рожденные вне брака от австрийского отца при условии признания отцовства в определенные сроки, также получают гражданство по упрощенной процедуре. В случаях, когда признание отцовства происходит позже установленных сроков или устанавливается судом, дети могут получить австрийское гражданство в рамках упрощенной процедуры предоставления.

Гражданство за исключительные заслуги

Австрия предоставляет уникальную возможность получения гражданства через исключительные достижения. Этот путь регулируется статьей 10(6) Закона о гражданстве Австрии и предназначен для лиц, которые оказали или ожидается, что окажут выдающиеся услуги Республике Австрия. Важно понимать, что это не стандартная программа «гражданство за инвестиции», а скорее оценка исключительного вклада на основе заслуг.

Требования для натурализации

Срок проживания и статус

Основным требованием для натурализации является десятилетний период законного и непрерывного проживания в Австрии, из которых минимум пять лет должны быть с видом на жительство. Однако законодательство предусматривает возможности для сокращения этого срока при определенных обстоятельствах.

Граждане стран ЕС могут подавать заявление на гражданство уже через шесть лет постоянного проживания. Особенно значимым является владение немецким языком на уровне B2, которое также позволяет сократить срок ожидания до шести лет. Лица, прожившие в Австрии тридцать лет, имеют безусловное право на получение гражданства, а те, кто прожил пятнадцать лет и может продемонстрировать успешную личную и профессиональную интеграцию, также получают такое право.

Важно отметить, что граждане ЕС уже обладают значительными правами в Австрии и практически могут жить на равных с местными гражданами. Граждане ЕС имеют право безвизового въезда и проживания в Австрии до трех месяцев, а при соблюдении определенных условий могут оставаться на более длительный срок. Они могут работать как наемными работниками, так и заниматься самозанятостью без необходимости получения разрешения на работу. После пяти лет непрерывного проживания граждане ЕС получают право на постоянное место жительства.

В социальной сфере граждане ЕС имеют равные права с австрийскими гражданами на трудовые условия, доступ к социальному страхованию, здравоохранению и образованию. Они могут получать семейные пособия, пособия по уходу за детьми и другие соцвыплаты при соблюдении условий проживания. Австрийская система здравоохранения, считающаяся одной из лучших в мире, доступна для граждан ЕС на тех же условиях, что и для местных жителей.

В политических правах есть определенные ограничения. Граждане ЕС могут голосовать и выдвигать кандидатуры на муниципальных выборах и выборах в Европарламент, но не имеют права участвовать в национальных выборах в парламент или на пост федерального канцлера. Исключение составляют земельные выборы, где право голоса предоставляется только австрийским гражданам согласно конституции.

Таким образом, получение австрийского гражданства для граждан ЕС добавляет прежде всего политические права на национальном уровне, право на австрийский паспорт для международных поездок и определенную правовую стабильность, но не кардинально меняет повседневную жизнь, поскольку большинство социальных и экономических прав уже доступны через статус гражданина ЕС.

Финансовые требования

Заявители должны продемонстрировать финансовую стабильность через доказательство собственных фиксированных и регулярных доходов. Эти доходы могут происходить от трудовой деятельности, других источников дохода, судебных требований о содержании или страховых пособий. Требуется подтверждение таких доходов в среднем за период тридцать шесть месяцев в течение последних шести лет до подачи заявления, причем последние шесть месяцев должны непосредственно предшествовать подаче заявления.

Исключения из финансовых требований делаются для лиц, чьи средства к существованию не могут быть обеспечены по независящим от них причинам, включая инвалидность или серьезные хронические заболевания. Социальные выплаты, такие как пособия на детей или поддержка по уходу за детьми, засчитываются как доходы.

Правовые и социальные требования

Кандидаты на гражданство должны продемонстрировать безупречную репутацию и отсутствие связей с экстремистскими или террористическими группировками. Требуется позитивное отношение к Австрийской Республике и гарантия того, что заявитель не представляет опасности для общественного мира, порядка и безопасности. Не должно быть текущих процедур по прекращению права на проживание, запретов на проживание или решений о возвращении.

Языковые требования и экзамены

Уровень владения немецким языком

Получение австрийского гражданства требует владения немецким языком на уровне B1 согласно Общеевропейским компетенциям владения иностранным языком. Уровень B1 определяется как способность понимать основные моменты четких стандартных сообщений по знакомым вопросам, регулярно встречающимся на работе, в школе, в свободное время. Кандидат должен уметь справляться с большинством ситуаций, которые могут возникнуть во время путешествий в области, где говорят на данном языке, и создавать простые связные тексты на знакомые или представляющие личный интерес темы.

Интеграционное соглашение

Интеграционное соглашение состоит из двух последовательных модулей, при этом модуль 2 обычно требуется для получения гражданства. Этот модуль считается выполненным при успешной сдаче интеграционного экзамена на уровне B1 через Австрийский интеграционный фонд. Альтернативно, требование может быть выполнено через соответствующее образование с немецким языком обучения или завершение не менее четырех лет обучения немецкому языку в зарубежной средней школе.

Освобождения от языковых требований предоставляются несовершеннолетним гражданам третьих стран, которые еще не достигли школьного возраста, гражданам третьих стран с постоянным плохим физическим или психическим состоянием здоровья, а также лицам с немецким как родным языком и несовершеннолетним, посещающим австрийские школы.

Экзамен по истории и обществознанию

Кроме языковых навыков, заявители должны продемонстрировать знание демократической системы Австрии и основных принципов, вытекающих из нее, а также истории Австрии и каждой федеральной земли. Это достигается через письменный экзамен с вопросами множественного выбора перед правительством земли. Альтернативой экзамену может служить диплом по истории и обществознанию восьмого класса средней школы.

Процедура подачи заявления

Подача и рассмотрение заявления

Заявление на получение австрийского гражданства подается в управление земельного правительства по месту основного проживания заявителя. Заявление может быть подано с использованием официальной формы или без нее, однако точные требования к документам могут быть определены только в соответствии с личными обстоятельствами заявителя.

Процесс рассмотрения заявления занимает от трех до двенадцати месяцев, хотя в законодательной базе нет официальных сроков выдачи документов, что может привести к растягиванию времени рассмотрения до нескольких лет. Решение о предоставлении гражданства принимается по усмотрению властей и основывается на тщательной оценке всех представленных материалов.

Необходимые документы

Пакет документов включает действующий паспорт и документы, удостоверяющие личность, свидетельство о рождении с переводом на немецкий язык, справку о несудимости из страны происхождения, документы о доходах и жилье, медицинскую страховку, сертификат немецкого языка уровня B1 и результаты экзамена по истории.

Все иностранные документы должны быть представлены в оригинале вместе с заверенным в Австрии переводом на немецкий язык. Документы, выданные за пределами Австрии, должны быть легализованы через апостиль или другую соответствующую процедуру легализации.

Исключительные заслуги: альтернативный путь

Правовая основа

Статья 10(6) Закона о гражданстве Австрии предоставляет федеральному правительству право предоставлять гражданство иностранным гражданам, которые оказали или ожидается, что окажут исключительные услуги Республике. Это положение не требует от заявителей выполнения обычных требований к проживанию или знанию языка, которые применяются к большинству других путей натурализации.

Хотя закон прямо не упоминает «инвестиции» как услугу, заявители, которые вносят значительный экономический вклад, такой как крупномасштабные инвестиции или создание существенных возможностей трудоустройства, могут квалифицироваться в рамках этого положения. Важно понимать, что это не транзакционная программа, а оценка исключительного вклада на основе заслуг.

Критерии оценки

Исключительные достижения могут быть продемонстрированы в области науки, спорта, искусства или бизнеса, включая филантропию. В научной сфере это может включать значительные исследования, которые приносят пользу Австрии, создание рабочих мест для австрийских ученых или привлечение международных талантов. В бизнесе исключительные достижения могут включать существенные инвестиции, создание рабочих мест или экономические инновации.

Каждое заявление оценивается индивидуально, при этом Совет министров Австрии должен явно одобрить, что предоставление гражданства служит национальным интересам. Решение правительства является окончательным и не подлежит обжалованию, что подчеркивает, что этот путь действует как суверенная привилегия, а не программа по праву.

Инвестиционные возможности

Для тех, кто рассматривает экономический вклад как путь к исключительным заслугам, типичные инвестиции включают прямые инвестиции в размере не менее 10 миллионов евро в бизнес или вклады в размере не менее 3 миллионов евро в правительственный фонд развития. Однако важно отметить, что нет установленных финансовых порогов, и каждый случай оценивается на основе его уникального вклада в австрийское общество и экономику.

Пассивные инвестиции, такие как покупка жилой недвижимости или гособлигаций, не квалифицируются. Инвестиция должна быть активной и способствовать экономическому развитию, созданию рабочих мест или инновациям в стратегически важных секторах.

Стоимость получения гражданства

Государственные пошлины

Стоимость подачи заявления на австрийское гражданство включает федеральную пошлину в размере 700 евро для физлиц плюс административную пошлину земли, которая варьируется в зависимости от региона. Например, в Вене административная пошлина составляет 76 евро. Для несовершеннолетних детей при распространении гражданства родителей федеральная пошлина составляет 200 евро плюс соответствующая административная пошлина земли.

Общие расходы на подачу заявления обычно составляют от 1300 до 2000 евро, включая различные административные сборы и требования к документации. Справка о гражданстве, которая служит письменным подтверждением австрийского гражданства, требует федеральной пошлины в размере 14,30 евро плюс административной пошлины земли.

Дополнительные расходы

Помимо официальных пошлин, заявители должны учитывать расходы на переводы документов на немецкий язык, легализацию и апостилирование документов, курсы немецкого языка и подготовку к экзаменам. Услуги квалифицированных юристов и консультантов могут стоить от 10 000 до 20 000 евро и более, в зависимости от сложности случая и требуемой экспертизы.

Для тех, кто выбирает путь через исключительные заслуги, общая стоимость для семьи, включая супруга и детей до 18 лет, оценивается примерно в 4-5 миллионов евро, хотя эта цифра может значительно варьироваться в зависимости от характера и масштаба вклада.

Гражданство Австрии как новый старт

Получение австрийского гражданства представляет собой значительное обязательство, которое требует обширной подготовки и глубокого понимания австрийских законов и общества. Стандартный путь через натурализацию занимает десять лет, но может быть сокращен при соблюдении дополнительных условий, особенно при высоком уровне владения немецким языком.

Альтернативный путь через исключительные заслуги предоставляет уникальную возможность для лиц с выдающимися достижениями или способностью внести значительный вклад в австрийское общество. Однако этот путь является высоко дискреционным и требует тщательной подготовки и профессиональной поддержки.

Ключевыми факторами успеха в получении австрийского гражданства являются непрерывное законное проживание в Австрии, финансовая стабильность, владение немецким языком, знание австрийской истории и демократических принципов, а также безупречная репутация. Учитывая сложность процедуры и важность правильного оформления документов, настоятельно рекомендуется получить консультацию квалифицированного юриста, специализирующегося на вопросах австрийского гражданства.