Зеленський: Путін боїться Америки – приїхав Келлог, і два дні немає сильних обстрілів » Верховна Рада звільнила Дениса Шмигаля Верховна Рада звільнила прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, який очолював уряд понад п’ять років — рекордно довго в історії незалежної України. За це рішення проголосували 261 депутати. Шмигаль прийшов на голосування про свою відставку. Його зустрічали й проводжали оплесками. Правда, аплодували в Раді не всі. Під час виступу у парламенті Шмигаль багато дякував президенту, говорив про синергію влади, яка допомогла зберегти державність у важкі часи. Він перерахував здобутки свого уряду і сказав, що всі у Кабміні працювали без вихідних та відпусток. Заявив, що передає країну далі у стабільному стані.