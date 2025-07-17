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Верховна Рада звільнила Дениса Шмигаля

Верховна Рада звільнила прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, який очолював уряд понад п’ять років — рекордно довго в історії незалежної України.

За це рішення проголосували 261 депутати.

Шмигаль прийшов на голосування про свою відставку. Його зустрічали й проводжали оплесками. Правда, аплодували в Раді не всі.

Під час виступу у парламенті Шмигаль багато дякував президенту, говорив про синергію влади, яка допомогла зберегти державність у важкі часи.

Він перерахував здобутки свого уряду і сказав, що всі у Кабміні працювали без вихідних та відпусток. Заявив, що передає країну далі у стабільному стані.

Июль 17th, 2025 | Category: Новости, Украина

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