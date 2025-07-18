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Ердоган у телефонній розмові з Путіним наголосив на важливості третього раунду перемовин України й РФ

Про це написала адміністрація турецького лідера в Х.

«Наш президент Реджеп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час розмови обговорювалися двосторонні відносини між Туреччиною та Росією, регіональні та глобальні питання», – йдеться в повідомленні.

В Анкарі кажуть, що Ердоган наголосив на важливості початку третього раунду українсько-російських перемовин. Він запевнив: Туреччина продовжить їх приймати в Стамбулі, коли сторони визначать дати.

Окрім того, турецький лідер заявив Путіну про бажання забезпечити в Сирії безпеку.

Июль 18th, 2025 | Category: Новости, Россия, Украина

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