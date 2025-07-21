Настольная игра AZUL: разновидности, интересные особенности и правила игры

Среди множества современных настольных игр особого внимания заслуживает серия игр AZUL. Это изящные, стратегические и визуально привлекательные игры, которые уже завоевали всемирную популярность. Игроки по всему миру оценили сочетание простой механики с глубокой тактикой и эстетическим наслаждением, которое дарит процесс игры. (Смотрите также — настольная игра Азул купить)
История создания AZUL
Первая игра AZUL была разработана канадским автором Михаэлем Кислингом и выпущена в 2017 году. Она быстро стала хитом и получила престижную награду Spiel des Jahres 2018 (игра года в Германии) — самую престижную награду в мире настольных игр. Впоследствии появились продолжения с новыми механиками, но с сохранением общей идеи: создание узоров из цветных плиток.
Разновидности игры AZUL
На сегодняшний день в серии существует несколько полноценных игр:
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Azul (2017) — классическая версия, в которой игроки выкладывают плитки мозаики в стиле португальской керамики — азулежу.
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Azul: Stained Glass of Sintra (2018) — вторая игра в серии. Здесь игроки создают витражи, а механика поворота планшета добавляет новые стратегические возможности.
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Azul: Summer Pavilion (2019) — третья часть, где игроки строят павильон, используя плитки в форме ромбов, что открывает новые пути для тактического планирования.
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Azul: Queen’s Garden (2021) — самая сложная и стратегическая версия с расширенным игровым полем и более глубокими правилами.
Каждая игра имеет свой уникальный визуальный стиль, новые типы плиток и изменённую механику. Однако всех их объединяет высокое качество компонентов, глубина игрового процесса и визуальное удовольствие от сборки узоров.
Что интересного в игре AZUL
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Простые правила — базовые правила легко осваиваются даже новичками, но игра предлагает много возможностей для стратегического мышления.
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Тактическая глубина — каждый ход влияет на следующие, что позволяет выстраивать продуманные комбинации.
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Визуальная привлекательность — плитки сделаны из качественного пластика, приятны на ощупь и красиво выглядят на столе. Они напоминают конфеты или цветное стекло.
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Конкуренция и взаимодействие — игроки могут мешать друг другу, забирая нужные плитки, что создаёт здоровую конкуренцию.
Правила классической AZUL
Цель игры: набрать как можно больше очков, создавая мозаику из плиток на своём игровом планшете.
Количество игроков: 2–4.
Состав игры:
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100 цветных плиток пяти видов
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9 круглых фабрик (дисков)
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мешочек для плиток
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планшеты игроков
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фишка первого игрока
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блокнот для подсчёта очков
Подготовка:
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Каждый игрок получает индивидуальный планшет.
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В центре стола размещаются фабрики (их количество зависит от числа игроков).
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В каждом раунде на каждую фабрику случайным образом выкладываются по 4 плитки из мешка.
Игровой процесс:
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Выбор плиток: по очереди игроки берут все плитки одного цвета с одной фабрики, а оставшиеся плитки перемещаются в центр стола.
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Размещение на планшете: выбранные плитки размещаются в одном из пяти строк на левой части планшета. Излишки идут в штрафную зону.
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Окончание раунда: когда все плитки разобраны, раунд завершается.
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Подсчёт очков: если строка заполнена, одна плитка переносится на центральную мозаику, принося очки в зависимости от своего положения. Чем больше соседних плиток, тем больше очков.
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Новый раунд: фабрики снова заполняются из мешка. Игра продолжается до тех пор, пока кто-то не заполнит полностью хотя бы одну горизонтальную строку.
Финальный подсчёт очков:
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За каждый полный горизонтальный или вертикальный ряд — бонусные очки.
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За все собранные плитки одного цвета — ещё один бонус.
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Штрафные плитки отнимают очки.
Кому подойдёт AZUL?
Игра прекрасно подойдёт как новичкам, так и опытным игрокам. В неё можно играть в кругу семьи, с друзьями, на вечеринках или вдвоём в спокойной обстановке. В игре нет текста, поэтому она универсальна и подходит для игроков любого возраста. Вы можете ее приобрести на https://gameland.com.ua/ru/ .
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