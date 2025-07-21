Настольная игра AZUL: разновидности, интересные особенности и правила игры

Среди множества современных настольных игр особого внимания заслуживает серия игр AZUL. Это изящные, стратегические и визуально привлекательные игры, которые уже завоевали всемирную популярность. Игроки по всему миру оценили сочетание простой механики с глубокой тактикой и эстетическим наслаждением, которое дарит процесс игры. (Смотрите также — настольная игра Азул купить)

История создания AZUL

Первая игра AZUL была разработана канадским автором Михаэлем Кислингом и выпущена в 2017 году. Она быстро стала хитом и получила престижную награду Spiel des Jahres 2018 (игра года в Германии) — самую престижную награду в мире настольных игр. Впоследствии появились продолжения с новыми механиками, но с сохранением общей идеи: создание узоров из цветных плиток.

Разновидности игры AZUL

На сегодняшний день в серии существует несколько полноценных игр:

Azul (2017) — классическая версия, в которой игроки выкладывают плитки мозаики в стиле португальской керамики — азулежу. Azul: Stained Glass of Sintra (2018) — вторая игра в серии. Здесь игроки создают витражи, а механика поворота планшета добавляет новые стратегические возможности. Azul: Summer Pavilion (2019) — третья часть, где игроки строят павильон, используя плитки в форме ромбов, что открывает новые пути для тактического планирования. Azul: Queen’s Garden (2021) — самая сложная и стратегическая версия с расширенным игровым полем и более глубокими правилами.

Каждая игра имеет свой уникальный визуальный стиль, новые типы плиток и изменённую механику. Однако всех их объединяет высокое качество компонентов, глубина игрового процесса и визуальное удовольствие от сборки узоров.

Что интересного в игре AZUL

Простые правила — базовые правила легко осваиваются даже новичками, но игра предлагает много возможностей для стратегического мышления. Тактическая глубина — каждый ход влияет на следующие, что позволяет выстраивать продуманные комбинации. Визуальная привлекательность — плитки сделаны из качественного пластика, приятны на ощупь и красиво выглядят на столе. Они напоминают конфеты или цветное стекло. Конкуренция и взаимодействие — игроки могут мешать друг другу, забирая нужные плитки, что создаёт здоровую конкуренцию.

Правила классической AZUL

Цель игры: набрать как можно больше очков, создавая мозаику из плиток на своём игровом планшете.

Количество игроков: 2–4.

Состав игры:

100 цветных плиток пяти видов

9 круглых фабрик (дисков)

мешочек для плиток

планшеты игроков

фишка первого игрока

блокнот для подсчёта очков

Подготовка:

Каждый игрок получает индивидуальный планшет.

В центре стола размещаются фабрики (их количество зависит от числа игроков).

В каждом раунде на каждую фабрику случайным образом выкладываются по 4 плитки из мешка.

Игровой процесс:

Выбор плиток: по очереди игроки берут все плитки одного цвета с одной фабрики, а оставшиеся плитки перемещаются в центр стола. Размещение на планшете: выбранные плитки размещаются в одном из пяти строк на левой части планшета. Излишки идут в штрафную зону. Окончание раунда: когда все плитки разобраны, раунд завершается. Подсчёт очков: если строка заполнена, одна плитка переносится на центральную мозаику, принося очки в зависимости от своего положения. Чем больше соседних плиток, тем больше очков. Новый раунд: фабрики снова заполняются из мешка. Игра продолжается до тех пор, пока кто-то не заполнит полностью хотя бы одну горизонтальную строку.

Финальный подсчёт очков:

За каждый полный горизонтальный или вертикальный ряд — бонусные очки.

За все собранные плитки одного цвета — ещё один бонус.

Штрафные плитки отнимают очки.

Кому подойдёт AZUL?

Игра прекрасно подойдёт как новичкам, так и опытным игрокам. В неё можно играть в кругу семьи, с друзьями, на вечеринках или вдвоём в спокойной обстановке. В игре нет текста, поэтому она универсальна и подходит для игроков любого возраста. Вы можете ее приобрести на https://gameland.com.ua/ru/ .