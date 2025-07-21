Німеччина та США наблизились до фінальної угоди про Patriot для України

Німеччина і США працюють над фінальними деталями щодо постачання Україні ЗРК Patriot Україні — Bloomberg, пише «Європейська правда»

Посадовці ФРН і США, які працюють над питанням, доопрацьовують останні деталі домовленості щодо надання додаткових Patriot Україні – зокрема, часові рамки для заміщення переданої зброї, повідомили співрозмовники на умовах анонімності.

Угода передбачає, що Німеччина віддасть Україні два ЗРК зі своїх запасів, та отримає від США заміну з промислових складів.

Офіційно оголосити про домовленість можуть вже цього тижня.

Німеччина на цей час віддала Україні вже три зі своїх 12 систем, а ще дві залучені у Польщі. Відтак Берлін хоче гарантувати, що швидко отримає від США заміну.