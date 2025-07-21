Трамп і Сі Цзіньпін можуть зустрітися напередодні або під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва

Про це повідомляє South China Morning Post із посиланням на джерела.

За інформацією джерел, Трамп може відвідати Китай перед самітом, що запланований на 30 жовтня – 1 листопада, або ж зустрітися зі своїм китайським колегою на полях цього заходу.

За даними південнокорейських ЗМІ, Сі Цзіньпін планує взяти участь у саміті в Кьонджу, але участь Трампа поки що не підтверджено.

Що кажуть аналітики?

Аналітики вважають найімовірнішим варіантом зустріч у Китаї до саміту або на його полях, додаючи, що Трамп, ймовірно, відвідає Шанхай або інше місто, а не Пекін, аби відрізнити цей візит від його поїздки до китайської столиці у 2017 році.

«За сприятливих умов та відповідної атмосфери будь-яка форма взаємодії між двома лідерами сприятиме стабілізації та розвитку відносин між США та Китаєм», — зазначив професор міжнародних відносин університету Женьмінь у Пекіні Дяо Дамін.

На думку Бонні Глейзер, виконавчої директорки Німецького Фонду Маршалла у США, зустріч лідерів була б вигідною для Китаю. Про це свідчать її розмови з китайськими колегами.