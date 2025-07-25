Ілон Маск у 2022 році наказав вимкнути Starlink над Херсонщиною під час контрнаступу ЗСУ

Про це пише Reuters.

За словами трьох джерел агентства, восени 2022 року Маск наказав старшому інженеру в каліфорнійському офісі SpaceX зменшити покриття Starlink над частиною України, зокрема над Херсоном, який тоді був окупований.

Так, було відключено щонайменше сотню терміналів Starlink.

Українські військові згадували: через це вони зазнавали невдачі на лінії фронту та не змогли оточити потрібні позиції росіян.

«Наказ Маска, про який раніше не повідомлялося, є першим відомим випадком, коли мільярдер активно відключає покриття Starlink на полі бою під час конфлікту. Рішення шокувало деяких співробітників Starlink і значно змінило лінію фронту бойових дій, що дозволило Маску «взяти результат війни у свої руки», сказав інший із трьох людей», – зауважує Reuters.

Згодом Маск коментував у Х відключення Starlink в Україні 2022 року словами «ми б ніколи не зробили такого».