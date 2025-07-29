На Покровському напрямку зараз понад 100 тис. російських військ, — ОСУВ «Хортиця»

Про це в ефірі Еспресо заявив речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов.

«Вони тільки намагаються ще пройти північ, мова, скоріше, про північний схід від Покровська. Вони намагаються там діяти і брати територію під контроль. На відміну від усіх попередніх кампаній, це йде битва за відносно малі населені пункти, відносно малі селища та відносно великі проміжки між ними», — сказав він.

Трегубов додав, що це якщо порівнювати з тим, що було взимку, коли вони обходили Покровськ з західного боку.

«Там було значно більш тісні розташування населених пунктів один до одного. Тут вони менш тісні. Тут росіяни можуть і активно використовують свою перевагу в особовому складі. В першу чергу в особовому складі. Так, вони також активно використовують КАБи. Це одна з їхніх потужних фішок, це одна з їхніх переваг», — зазначив речник.

Він наголосив, що росіяни намагаються створити та реалізувати перевагу в БПЛА, хоча Сили оборони теж задніх не пасуть.

«Є велика проблема з дуже великим обсягом особового складу росіян на конкретному напрямку — на Покровському. Там у них понад 100 тис. росіян, величезне угрупування. Угруповання, з яким можна, в принципі, було б так ходити воювати з окремими країнами Європи. Воно зосереджено у нас на Покровському напрямку і намагається там щось робити. Відповідно, ми всіма силами їх зупиняємо там і знищуємо якомога більше», — підсумував Трегубов.