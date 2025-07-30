 
  »

Туск: Є багато ознак того, що війна в Україні може бути призупинена найближчим часом

Про це він сказав під час виступу в Технологічному інституті ВПС у Варшаві, цитує TVP.

«Є хороший шанс, є багато ознак того, що російсько-українська війна може бути принаймні призупинена найближчим часом. Але це жодним чином не змінює нашої ситуації», – заявив глава польського уряду.

Туск також наголосив, що Польща має бути готова до захисту, незалежно від ситуації на російсько-українському фронті.

«І ми не можемо витрачати жодної години чи дня на цю гонку за сучасну армію», – додав він.

Видання зазначає: останніми роками держава прагне посилити свої військові можливості на тлі побоювання агресії з боку РФ.

Июль 30th, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  