Google інвестує $6 млрд у центр обробки даних в Індії

Про це пише Reuters із посиланням на урядові джерела.

Інвестиції у центр обробки даних, який планується збудувати у портовому місті Вішакапатнам, включають 2 мільярди доларів у потужності з відновлюваних джерел енергії, що використовуватимуться для живлення цього об’єкта, повідомили агентству Reuters двоє джерел з уряду штату Андхра-Прадеш, які безпосередньо обізнані у цьому питанні.

Зазначається, що центр обробки даних пошукового гіганта стане найбільшим за потужністю та обсягом інвестицій в Азії і є частиною багатомільярдного розширення його портфеля дата-центрів у регіоні, зокрема в таких країнах, як Сінгапур, Малайзія та Таїланд.

Міністр інформаційних технологій штату Андхра-Прадеш Нара Локеш, який перебуває в Сінгапурі для обговорення інвестицій з урядовцями та бізнес-лідерами, не прокоментував інвестицію Google.

«Ми вже зробили певні оголошення, як-от про Sify, що є публічною інформацією», — сказав він, маючи на увазі плановане будівництво дата-центру потужністю 550 МВт компанією Sify Technologies у штаті.