Кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву в ніч на 31 липня зросла до 31, серед них – діти

Атака на Київ

О 10:49 президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка повідомив, що у Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи на місцях, які постраждали від учорашньої атаки.

«Всі пошуково-рятувальні роботи завершені. На жаль, станом на зараз відомо про 31 загиблого, серед них п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було всього два роки. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Поранено 159 людей, 16 із них – діти. Усі зараз отримують необхідну медичну допомогу. Дякую рятувальникам, поліцейським, лікарям, медсестрам, комунальникам – усім, хто зараз допомагає людям. Це дуже важливо», — наголосив глава держави.

Він також акцентував на необхідності додаткового тиску на Москву та санкцій.

«Як би не заперечували в Кремлі їхню дієвість, вони працюють і мають бути сильнішими – бити по всьому, що дозволяє продовжувати такі удари. І дуже важливо, щоб світ про них не мовчав. Я дякую всім, хто підтримав наших людей. Ми цінуємо те, що президент Трамп, лідери Європи, інші наші партнери чітко бачать, що відбувається, і засуджують Росію», — резюмував Зеленський.

За словами речника ДСНС Павла Петрова, наразі рятувальники прибирають усі небезпечні конструкції на місці влучання у Святошинському районі. Також триватиме вивіз будівельного сміття.

«Станом на зараз ризику, такого як вчора, для рятувальників, можна сказати, немає. Але ми продовжуємо за допомогою спеціального приладу слідкувати за конструкціями для того, щоб не відбулося якогось зсуву чи зміщення задля унеможливлення небезпеки саме роботи рятувальників. Станом на зараз більше ста рятувальників у нас працює і близько сорока одиниць різноманітної техніки», — зазначив Павло Петров.

О 10:39 начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що наразі в Святошинському районі ще дістають загиблих. Рятувальники деблокували ще трьох. Натепер внаслідок російської атаки в ніч на 31 липня загинула 31 людина.

Станом на 08:34 1 серпня стало відомо, що рятувальники деблокували тіло ще однієї людини з-під завалів. Кількість жертв зросла до 28.

Речник ДСНС Павло Петров повідомив, що станом на дев’яту ранку у Святошинському районі пошуково-рятувальні роботи тривають. За його інформацією, під завалами ще можуть перебувати люди.

«Рятувальники працювали всю ніч…Роботи продовжуються. Станом на зараз можемо сказати, що зараз деблокували тіло ще одного загиблого хлопця. Станом на зараз на цій локації у нас, на жаль, 25 загиблих, з яких троє дітей. Загалом по місту Києву їх кількість збільшилася до 28. Це єдина локація зараз, де рятувальники продовжують саме пошуково-рятувальні роботи, тому що на іншій локації вчора були завершені, там троє загиблих… Зараз у нас працює близько дев’яносто рятувальників, а також сорок одиниць різної техніки. Працює інженерна техніка, рятувальна, працюють верхолазні відділення для роботи наверху. Тому сподіваємося, що сьогодні пошуково-рятувальні роботи завершаться, і ми розпочнемо вже аварійно-відновлювальні роботи», — сказав речник.