Україна та РФ будуть простором взаємної ненависті багато десятиріч, — Портников

Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.

«Це можна сказати і по російсько-українській війні, що продовження війни посилює радикальні настрої. Це ж не потрібно пояснювати, мені здається. Люди все більше і більше з двох боків конфлікту ненавидять один одного і бажають іншому суспільству тільки одного — смерті», — зазначив він.

Журналіст зауважив, що зараз ми бачимо у російських виданнях вже з’являються статті, які дуже схожі за програмою на ті статті, які ми читаємо у виданнях ХАМАС.

«Хамасівці вважають, що всіх євреїв треба вигнати з Ізраїлю, а краще знищити. І от сьогодні КВІР Ірану, який допомагає ХАМАСу, сказав, що вони проти ідеї двох держав, що має бути одна держава — Палестина звільнена від єврейських окупантів. І що будь-яка ідея двох держав — це просто неповага до арабського населення території. І те ж саме говорять в Росії публіцисти, російські пропагандисти: «В Україні не має залишитися живої людини», — додав Портников.

На його думку, це єдиний вихід для Росії реально закінчити цю війну своєю перемогою.