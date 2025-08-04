Crazy Games: Розваги гарантовані в онлайн казино

На бонуси Joker UA ви знайдете дві Crazy Games, які дозволять вам шалено розважитися! Мова йде про Crazy Time та Crazy Coin Flip.

Давайте разом дізнаємося, чому вони такі успішні та як вони працюють!

Crazy Games: як грати в Crazy Time та Crazy Coin Flip?

Crazy Time та Crazy Coin Flip – це два ігрові шоу, які дуже полюбляють гравці, оскільки вони дуже інтуїтивно зрозумілі та захоплюючі. Дійсно, завдяки присутності ведучого гри, вам здаватиметься, що ви перебуваєте на справжньому телевізійному шоу!

Як грати в Crazy Time?

Crazy Time, ігрове шоу, створене Evolution за зразком Dream Catcher, залучає все більшу кількість гравців.

Інтерактивні елементи та передові технології дозволять вам вигравати різні множники, до 25 000x, як у базовій грі, так і в бонусних іграх.

Колесо Crazy Time складається з 54 сегментів, кожному з яких відповідає число або одна з 4 бонусних ігор. Ви можете робити ставки на числа на колесі або на бонусні ігри, а про решту подбає удача!

Які бонусні ігри Crazy Time?

4 бонусні ігри Crazy Time:

Coin Flip: складається з гігантської монети, якій було присвоєно випадкові множники з обох боків;

Cash Hunt: під час цього раунду з’являється екран зі 108 множниками, прихованими різними символами. Гравець повинен натиснути на один із цих символів, і до нього буде застосовано відповідний множник;

Pachinko: диск кидається ведучим по стіні, вкритій кілочками, і проходить різні шляхи, поки не зупиниться на одній із 16 виграшних зон, позначених множником;

Crazy Time: в цьому останньому бонусному раунді гравець зможе розважитися з величезним колесом і робити ставки, вибираючи один з трьох кольорів на екрані, з можливістю виграти множник до 20 000x.



Як грати в Crazy Coin Flip?

У Crazy Coin Flip задоволення від слотів поєднується з задоволенням від ігрових шоу, створюючи справді унікальну та неперевершену гру!

Ігрове шоу складається з трьох етапів гри:

етап слота: Кваліфікація

етап слота: Поповнення

етап: Бонус Live Coin Flip

Протягом трьох етапів гри потрібно намагатися накопичити якомога більше множників, щоб отримати якомога більший виграш.

На фінальному етапі буде підкинуто монету, яка може впасти червоною або синьою стороною і таким чином визначити виграш у грі. Ви готові відчути емоції Crazy Games?

Прості та інноваційні Crazy Games від Онлайн-казино Cristaltec готові подарувати вам унікальні ігрові емоції, залучаючи вас на всі 360 градусів!

Ви готові? Сідайте зручніше та робіть ставки… шоу ось-ось почнеться!