Генерал армії США Кларк: Кінцевою метою РФ, імовірно, залишається захоплення Одеси

Хотів би вас розпитати не просто про дипломатичний ультиматум, а можливо, військово-політичний, який президент США поставив росіянам. Трамп укотре підтвердив, що Путін отримав 10 днів. У відповідь ми почули, що Росія буде готова до протистояння з США, щоправда, про це сказав колишній президент РФ Медведєв, який входить до російського радбезу. Якщо росіяни не пристануть на цей ультиматум, чи може все виглядати ще серйозніше, ніж є дотепер?

Я вважаю, що було б чудово, якби Путін виконав ультиматум президента Трампа щодо санкцій. Утім я не очікую, що це станеться, і сподіваюся, що мої українські друзі не покладаються на те, що Путін припинить бойові дії за 10 днів.

Він чітко дав зрозуміти, що продовжить війну, доки не досягне всіх своїх цілей, зокрема усунення так званих першопричин конфлікту, тобто НАТО. З огляду на всю наявну в мене інформацію, російське військово-промислове виробництво працює цілодобово, без вихідних.

Вони не задіюють найкращу техніку в бойових діях проти України. Водночас Росія нарощує сили в Білорусі – напроти країн Балтії та Фінляндії. Це виглядає як підготовка до затяжної війни.

Нещодавно ми побачили, що невеличка, але добре озброєна держава Ізраїль фактично знищила систему ППО Ірану, робила в іранському небі все, що хотіла. Розуміємо, що це питання не розмірів, а військового потенціалу, правильного та продуманого командування, а також ударів по відповідних військових об’єктах. Ми в Україні намагалися вивчати досвід ірано-ізраїльської війни, але у нас немає такої кількості ресурсів, зокрема, як ізраїльська авіація. Думаю, що в Кремлі також серйозно задумалися, наскільки вони є вразливими. Просив би вас порівняти теперішні моделі ведення війни, коли технологічна держава завдає поразки великій, ресурсно більшій державі.

У відповідь на це варто зазначити кілька ключових моментів. По-перше, Ізраїль уже багато років фактично перебуває в стані воєнної оборони, готуючись до протистояння іранській ядерній програмі, загрозі балістичних ракет, а також до боротьби з іранськими терористичними проксі-силами, такими як «Хезболла» і ХАМАС.

Іран отримав певну допомогу з боку Росії і, ймовірно, також з боку Північної Кореї. Проте його військовий потенціал не можна порівнювати з потенціалом Росії – це очевидно.

По-друге, США надали Ізраїлю фактично необмежену підтримку в його обороні від Ірану. За даними ЗМІ, ми витратили близько 25% наших власних запасів протиракет на захист Ізраїлю в цей період. Це ракети, які не можуть бути легко замінені з огляду на нинішні темпи виробництва у Сполучених Штатах.