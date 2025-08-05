США та НАТО створили новий механізм для швидкого постачання озброєння Україні

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Він розповів, що новий механізм працюватиме через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), яка передбачає формування переліку обладнання та боєприпасів, сформованих на основі запитів України, які підтверджені верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі (SACEUR).

Новий механізм покликаний забезпечити швидке постачання Україні систем і озброєння, які у великій кількості можна отримати від США, з метою зміцнення позицій України та створення умов для досягнення справедливого і стійкого миру.

«Ця ініціатива реалізується в межах домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Завдяки новому механізму країни-члени Альянсу та партнери отримають можливість фінансувати поставки американського озброєння та технологій через добровільні внески», — йдеться у повідомленні.

Постачання у межах механізму координуватиме НАТО, нові пакети допомоги планують оголошувати на регулярній основі.