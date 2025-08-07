 
  »

Трамп проведе перемовини з Путіним лише за умови, якщо той погодиться зустрітися із Зеленським, — New York Post

Про це пише New York Post із посиланням на чиновника Білого дому.

«Путін повинен зустрітися з Зеленським, щоб відбулася зустріч (з Трампом, – ред.)», — сказав співрозмовник видання та додав, що жодне місце зустрічі наразі не погоджено.

Сьогодні у Кремлі заявили, що РФ і США узгодили зустріч Путіна й Трампа.

«Насправді, Білий дім не підтвердив двосторонню зустріч — він також не згадав про це під час пресконференції в середу, на якій говорив про можливу тристоронню зустріч з президентами США, Росії та України», – пише NYP.

Водночас у матеріалі додають: лідер Штатів «не був надто оптимістичним щодо перспективи тристоронньої зустрічі» на брифінгу. Трамп заявив, що «раніше був розчарований» стосовно обіцянок Москви щодо досягнення миру.

Август 7th, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  