Трамп проведе перемовини з Путіним лише за умови, якщо той погодиться зустрітися із Зеленським, — New York Post

Про це пише New York Post із посиланням на чиновника Білого дому.

«Путін повинен зустрітися з Зеленським, щоб відбулася зустріч (з Трампом, – ред.)», — сказав співрозмовник видання та додав, що жодне місце зустрічі наразі не погоджено.

Сьогодні у Кремлі заявили, що РФ і США узгодили зустріч Путіна й Трампа.

«Насправді, Білий дім не підтвердив двосторонню зустріч — він також не згадав про це під час пресконференції в середу, на якій говорив про можливу тристоронню зустріч з президентами США, Росії та України», – пише NYP.

Водночас у матеріалі додають: лідер Штатів «не був надто оптимістичним щодо перспективи тристоронньої зустрічі» на брифінгу. Трамп заявив, що «раніше був розчарований» стосовно обіцянок Москви щодо досягнення миру.