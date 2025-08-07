Зеленський обговорив із Макроном результати розмови з Трампом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої поділився українською оцінкою нещодавньої бесіди з президентом США Дональдом Трампом та європейськими партнерами.

Розмова відбулася в четвер, 7 серпня. Зеленський повідомив, що надав Макрону українське бачення підсумків спілкування, яке відбулося напередодні, 6 серпня. За його словами, французький лідер поінформував його про контакти з іншими європейськими керівниками, які вже мали місце цього дня або ще планувалися.

«Ми координували позиції, адже саме від злагодженості та ефективності дій Європи й Америки залежить багато чого — як нині, так і в майбутньому», – наголосив Зеленський.

Президент також зазначив, що сторони погодилися щодо необхідності результативної роботи як на рівні лідерів, так і радників. Окрему увагу приділили питанню припинення вогню. Зеленський підкреслив, що Україна до цього готова, однак чіткої та публічної позиції від Росії досі не надходило.

«Наступні дні покажуть, до чого призведе продовження війни з боку Росії та зрив конструктивних мирних ініціатив», – додав він.

Також Зеленський та Макрон домовилися продовжити обговорення результатів контактів із іншими лідерами впродовж дня.

Цього ж дня Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Нагадаємо, напередодні, після зустрічі представника президента США Стіва Віткоффа з президентом Росії Владіміром Путіним, відбулася телефонна розмова Трампа із Зеленським та європейськими лідерами.

ЗМІ повідомляли, що під час тієї розмови Трамп висловив намір провести особисту зустріч із Путіним уже наступного тижня, а згодом — організувати тристоронні переговори за участі Зеленського.

Пізніше у Кремлі підтвердили, що домовленість про зустріч Путіна з президентом США досягнута і вона має відбутися найближчим часом.

Як стало відомо «ЄвроПравді», президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не брала участі в телефонній розмові з Трампом 6 серпня, однак отримала докладну інформацію про її зміст від лідерів ЄС.