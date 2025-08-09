 
  »

Bild: Віткофф міг неправильно зрозуміти вимоги Путіна для перемирʼя в Україні

Спецпосланник президента США Стівен Віткофф, можливо, некоректно передав позицію Росії щодо можливості перемирʼя в Україні після зустрічі з Владіміром Путіним цього тижня — Bild

Деталі: За інформацією Bild, Росія не відмовилась від вимоги повного контролю над Кримом, а також Донецькою, Запорізькою, Луганською та Херсонською областями до будь-якого перемирʼя і погоджувалась тільки на «секторальне» припинення вогню.

При цьому раніше повідомлялось про готовність Путіна говорити про перемирʼя після виходу українських сил тільки з Донецької та Луганської областей.

Джерела Bild стверджують, що це могло бути наслідком неправильного тлумачення Віткоффом слів Путіна про «мирний вихід» з Херсонщини та Запоріжжя: Росія вимагає виходу українських сил з цих областей, а посланник Трампа думав, що йдеться про пропозицію виходу звідти військ РФ.

Bild процитував анонімного українського посадовця, який сказав, що «Віткофф не знає, про що говорить».

Август 9th, 2025 | Category: Новости, Россия, США, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  