Bild: Віткофф міг неправильно зрозуміти вимоги Путіна для перемирʼя в Україні

Спецпосланник президента США Стівен Віткофф, можливо, некоректно передав позицію Росії щодо можливості перемирʼя в Україні після зустрічі з Владіміром Путіним цього тижня — Bild

Деталі: За інформацією Bild, Росія не відмовилась від вимоги повного контролю над Кримом, а також Донецькою, Запорізькою, Луганською та Херсонською областями до будь-якого перемирʼя і погоджувалась тільки на «секторальне» припинення вогню.

При цьому раніше повідомлялось про готовність Путіна говорити про перемирʼя після виходу українських сил тільки з Донецької та Луганської областей.

Джерела Bild стверджують, що це могло бути наслідком неправильного тлумачення Віткоффом слів Путіна про «мирний вихід» з Херсонщини та Запоріжжя: Росія вимагає виходу українських сил з цих областей, а посланник Трампа думав, що йдеться про пропозицію виходу звідти військ РФ.

Bild процитував анонімного українського посадовця, який сказав, що «Віткофф не знає, про що говорить».