Україна та Європа представили США власний мирний план для перемовин із Путіним

Про це пише Європейська правда з посиланням на The Wall Street Journal.

Цю пропозицію було представлено в суботу, 9 серпня 2025 року, на зустрічі радників з національної безпеки. З американського боку в консультаціях брали участь віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, а також посланники президента Стів Віткофф і Кіт Келлог.

За словами джерел видання, європейські союзники України переконані, що план може стати основою для майбутніх переговорів між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

Згідно з повідомленням, головною умовою плану є обов’язкове припинення бойових дій до початку будь-яких подальших кроків. Крім того, можливі територіальні поступки відбуватимуться лише на взаємній основі: у разі виведення українських військ з певних регіонів Росія має залишити інші окуповані території.

«Не можна розпочинати процес, поступаючись територією в розпалі бойових дій», – зазначив один зі співрозмовників видання.

План також передбачає, що будь-які поступки з боку України мають супроводжуватися залізними гарантіями безпеки, зокрема перспективою вступу до НАТО. Його метою є встановлення спільної червоної лінії для Києва та європейських союзників, яка діятиме під час можливих переговорів з Росією.

Європейські представники також наголосили, що майбутнє України не може обговорюватися без її участі, і підтвердили готовність продовжувати військову та фінансову підтримку Києва, незалежно від позиції Вашингтона.