Чалий: Україна втрачає своє вікно можливостей для виходу з широкомасштабної війни

Україна мала б шанс завершити широкомасштабну війну у жовтні-листопаді цього року, однак це вікно можливостей ми поступово втрачаємо.

Про це в ефірі телеканалу Еспресо заявив дипломат і колишній посол України в США Валерій Чалий.

Він поділився своїм баченням того, як Дональд Трамп отримує інформацію.

«Я мав досвід особистого спілкування з ним. Не думаю, що він свідомо сам створює цю картину, щоб уникнути подальших кроків. Тут радше поєднання факторів: є інформація, яку йому передають, і він обирає з неї те, що йому зручно на даний момент. Але навіть той обсяг даних, який він отримує, не давав би підстав стверджувати, що російські генерали йдуть по полях — це вже за межами реалій війни», — сказав Чалий.

За його словами, не можна прямо казати, що Україна дипломатично не спрацювала, і тому Трамп робить такі заяви.

«Однак ми явно програємо у виході на нього безпосередньо, на його найближче коло чи родину, де можна було б вплинути. Тим часом Стівен Віткофф уже вп’яте відвідав Путіна й передав йому певні меседжі, а Орбан, прем’єр Угорщини, теж підкинув свої тези, зокрема, що Росія завжди перемагала всі країни. Це неправда. Росія не раз програвала, навіть Україні. Про виграш усіх країн взагалі говорити смішно. Приклади — Цусіма, Перл-Харбор. Розумію, що він міг би цього й не використати, але, повірте, я й сам діяв би подібно», — зазначив дипломат.

Він додав, що президент США все одно озвучує те, що вигідно йому щодо України.

«Мене турбує, що ми не можемо змагатися з росіянами — вони фактично зайняли його ‘велике вухо’. Це серйозний виклик, який вимагає від нас зовсім іншої тактики та певної зміни стратегії. Адже ми бачимо: шанс завершити широкомасштабну війну є, але ми його втрачаємо», — наголосив Чалий.

За його словами, це найгірший сценарій.

«Якщо ми не використаємо це вікно можливостей, війна затягнеться. А дії Дональда Трампа ставлять нас у ситуацію, коли скористатися ним неможливо. І чим більше зустрічей — тим більше негативу. Чесно кажучи, якби цієї зустрічі не було, усім було б краще», — підсумував він.