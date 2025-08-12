«  
Чалий: Україна втрачає своє вікно можливостей для виходу з широкомасштабної війни

Україна мала б шанс завершити широкомасштабну війну у жовтні-листопаді цього року, однак це вікно можливостей ми поступово втрачаємо.

A servicemen of the Ukrainian Military Forces walks in front of a tank following fighting against Russian troops and Russia-backed separatists near Zolote village, Lugansk region on March 6, 2022. — Russia’s invasion of Ukraine, now in its eleventh day, has seen more than 1.5 million people flee the country in what the UN has called «Europe’s fastest growing refugee crisis since World War II». (Photo by Anatolii Stepanov / AFP)

Про це в ефірі телеканалу Еспресо заявив дипломат і колишній посол України в США Валерій Чалий.

Він поділився своїм баченням того, як Дональд Трамп отримує інформацію.

«Я мав досвід особистого спілкування з ним. Не думаю, що він свідомо сам створює цю картину, щоб уникнути подальших кроків. Тут радше поєднання факторів: є інформація, яку йому передають, і він обирає з неї те, що йому зручно на даний момент. Але навіть той обсяг даних, який він отримує, не давав би підстав стверджувати, що російські генерали йдуть по полях — це вже за межами реалій війни», — сказав Чалий.

За його словами, не можна прямо казати, що Україна дипломатично не спрацювала, і тому Трамп робить такі заяви.

«Однак ми явно програємо у виході на нього безпосередньо, на його найближче коло чи родину, де можна було б вплинути. Тим часом Стівен Віткофф уже вп’яте відвідав Путіна й передав йому певні меседжі, а Орбан, прем’єр Угорщини, теж підкинув свої тези, зокрема, що Росія завжди перемагала всі країни. Це неправда. Росія не раз програвала, навіть Україні. Про виграш усіх країн взагалі говорити смішно. Приклади — Цусіма, Перл-Харбор. Розумію, що він міг би цього й не використати, але, повірте, я й сам діяв би подібно», — зазначив дипломат.

Він додав, що президент США все одно озвучує те, що вигідно йому щодо України.

«Мене турбує, що ми не можемо змагатися з росіянами — вони фактично зайняли його ‘велике вухо’. Це серйозний виклик, який вимагає від нас зовсім іншої тактики та певної зміни стратегії. Адже ми бачимо: шанс завершити широкомасштабну війну є, але ми його втрачаємо», — наголосив Чалий.

За його словами, це найгірший сценарій.

«Якщо ми не використаємо це вікно можливостей, війна затягнеться. А дії Дональда Трампа ставлять нас у ситуацію, коли скористатися ним неможливо. І чим більше зустрічей — тим більше негативу. Чесно кажучи, якби цієї зустрічі не було, усім було б краще», — підсумував він.

Август 12th, 2025

