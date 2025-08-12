«  
Глави урядів Британії та Канади: мир має створюватися разом з Україною, а не нав’язуватися їй

Прем’єр-міністри Великої Британії Кір Стармер та Канади Марк Карні під час телефонної розмови 11 серпня підтримали міжнародні мирні ініціативи щодо завершення російсько-української війни, але наголосили, що жодні домовленості не повинні нав’язуватися Україні.

У повідомленні зазначається: «Вони привітали подальші міжнародні зусилля, очолювані президентом Трампом, спрямовані на досягнення миру, та погодилися, що цей мир має формуватися спільно з Україною, а не нав’язуватися їй».

Сторони також підтвердили свою непохитну підтримку України та зусиль, спрямованих на припинення насильства й завершення російської агресії.

Лідери підкреслили, що майбутнє України має базуватися на свободі, суверенітеті та праві на самовизначення, а також домовилися найближчими днями продовжувати тісну співпрацю з президентами США Дональдом Трампом і України Володимиром Зеленським.

Август 12th, 2025

