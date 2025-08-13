Зеленський: Донбас не залишимо — для РФ це трамплін до нової агресії

Президент Володимир Зеленський заявив, що не розглядає відхід українських військ з неокупованої частини Донецької області як умову для повного припинення вогню.

«Ми не вийдемо з Донбасу. Це неможливо. Для росіян Донбас — плацдарм для майбутнього наступу. Минуть кілька років — і Путін матиме відкритий шлях до Запорізької, Дніпропетровської областей і не лише. Також до Харкова. Зараз хочуть подарувати їм приблизно 9 тисяч квадратних кілометрів — це близько 30% Донецької області, і цей плацдарм стане базою для нової агресії», — наголосив він.

Зеленський підтвердив, що під час розмови з Дональдом Трампом посилався на Конституцію України:

«Я не збираюся здавати свою країну, бо не маю на це права. Це не питання прикриття Конституцією. Держава — не приватна власність. 30% Донецької області — теж не моя приватна власність. Обмін територіями — надзвичайно складна тема, яку не можна відривати від питань безпеки України».

За його словами, українська позиція незмінна: спочатку — припинення вогню, а вже потім — переговори з інших питань. Територіальні ж питання не можуть обговорюватися без безпосередньої участі України.