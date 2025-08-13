 
Зеленський: Трамп запевнив, що на зустрічі з Путіним в Алясці головним питанням буде припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він і союзники очікують, що ключовою темою переговорів на Алясці між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним стане негайне припинення вогню.

Про це глава держави сказав під час брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

«Ми говорили про зустріч на Алясці й сподіваємося, що головним питанням там буде негайне припинення вогню. Президент США неодноразово про це згадував. Він запропонував, що після переговорів у нас буде контакт, аби обговорити результати, якщо вони будуть, і визначити подальші кроки», — зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що, згідно з Конституцією України, будь-які територіальні питання не можуть розглядатися без волі народу.

Август 13th, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

