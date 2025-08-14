Генштаб: На Покровському напрямку ситуація під контролем, п’ятеро окупантів здалися в полон

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що обстановка на Покровському напрямку, де нещодавно група російських військових прорвалася поблизу Добропілля, поступово вирівнюється. зведення Генштабу станом на 16:00 14 серпня

З початку доби саме на цьому напрямку зафіксовано найбільшу кількість ворожих атак – 37.

«Українські воїни вже відбили 34 штурми, бої тривають. Ситуація стабілізується, Сили оборони проводять заходи з виявлення та знищення груп противника, які напередодні прорвалися в тилові райони нашої оборони. Минулої доби бійці однієї з механізованих бригад захопили в полон п’ятьох російських військових».