Що стоїть за російськими навчаннями в Білорусі: експерт про можливі сценарії для України та Балтії у вересні

«Миротворчі» заяви Дональда Трампа напередодні «історичної» зустрічі з Володимиром Путіним, на думку військового експерта Михайла Самуся, значно підвищують ризик використання Росією стратегічних навчань «Запад-2025» як інструменту тиску на Україну та країни НАТО.

Експерт пояснює: Кремль може використати дипломатичний ефект зустрічі на Алясці для посилення бойового та інформаційного тиску – зокрема, залякуючи Балтію під прикриттям навчань. Мета – продемонструвати здатність швидко створити кризу на східному фланзі НАТО та змусити Захід зменшити підтримку України. Історично маневри «Запад» носять наступальний характер і спрямовані на імітацію розгрому сил на західному напрямку.

Самусь виділяє чотири ймовірні сценарії на вересень 2025 року:

Демонстрація сили – офіційно відпрацювання оборони Союзної держави, але з використанням як інструменту тиску: загроза Україні з півночі, імітація удару по Сувальському коридору, тиск на США та ЄС під час переговорів. Обмежена наступальна операція – можливий раптовий захоплення Сувальського коридору для створення політичного шоку та випробування рішучості НАТО. Супроводжуватиметься кіберударами, дезінформацією та провокаціями. Ескалація проти України – відкриття нового північного фронту з Білорусі з метою перерізання західних комунікацій, створення загрози Києву та відволікання сил ЗСУ від Донбасу і півдня. Комплексна гібридна операція – поєднання демонстрації сили, локальних провокацій, кібератак, активізації боїв на півночі та інформаційних кампаній для розпорошення уваги й ресурсів Заходу та підриву солідарності НАТО.

На думку експерта, останній сценарій є найбільш ймовірним, тоді як повномасштабний наступ з Білорусі на Україну – менш реалістичний. «Запад-2025» вже став інструментом стратегічної невизначеності, покликаним підтримувати страх повторення лютого 2022 року.

Водночас Самусь попереджає: ігнорувати загрози, що виходять із цих маневрів, не можна. Зустріч Трампа і Путіна може змінити політичний контекст і цілі навчань, відкриваючи для Кремля нові можливості тиску.