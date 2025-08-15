Білий дім оприлюднив розклад зустрічі Трампа та Путіна на Алясці

Адміністрація Дональда Трампа оприлюднила попередній план саміту між президентом США та лідером Росії Володимиром Путіним, який відбудеться в Анкориджі, штат Аляска. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з графіком, зустріч запланована на п’ятницю, 15 серпня, об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом). Трамп вирушить із Білого дому о 6:45 за східноамериканським часом (13:45 за Києвом) і залишить Анкоридж о 17:45 (04:45 наступного дня за Києвом). Повернення до Вашингтона очікується вранці 16 серпня.

Про плани провести переговори Трамп повідомив 8 серпня. Глава європейської дипломатії Кая Каллас припустила, що Путін прагне створити враження діалогу та відтермінувати запроваджені проти Росії санкції. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи майбутній саміт, заявив, що він матиме значення лише для двосторонніх відносин США та РФ і не стосуватиметься ухвалення рішень щодо України.

Перед зустріччю держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, який також братиме участь у саміті. У Білому домі уточнили, що переговори, ймовірно, пройдуть на американській військовій базі в Анкориджі.

У дні, що передували зустрічі, в Берліні відбулися онлайн-переговори між Трампом, Зеленським та європейськими лідерами, а також пролунали заяви Кремля щодо складу російської делегації та порядку денного. Речниця Білого дому Керолайн Левітт зазначила, що Трамп розглядає саміт як можливість «подивитися Путіну в очі та оцінити перспективи прогресу у врегулюванні в Україні».

Тим часом в Анкориджі проходять акції на підтримку України, приурочені до приїзду обох лідерів.