Біль у грудях: коли варто підозрювати онкологію?

Біль у грудях — один із тих симптомів, який майже завжди викликає тривогу, адже асоціюється із серйозними захворюваннями серця та легень. Проте, окрім серцево-судинних патологій, біль може бути одним із проявів онкологічних захворювань. Як зрозуміти, що біль у грудях має онкологічну природу, і коли потрібно негайно звернутися до лікаря?

Онкологічні причини болю в грудях: що варто знати?

Передусім слід усвідомити, що біль у грудях, викликаний онкологією, найчастіше пов’язаний із розвитком раку легенів, молочних залоз або лімфомами (особливо лімфома Ходжкіна). Важливо розрізняти біль, що виникає через онкологічний процес, та біль іншого походження.

Біль постійний або поступово посилюється з часом. Онкологічний біль у грудях не має схильності зникати самостійно і не зменшується від стандартних знеболюючих препаратів.

Біль може бути тупим, ниючим або іноді гострим і пекучим, залежно від локалізації та стадії захворювання.

Часто біль у грудях супроводжується іншими симптомами: втратою ваги без очевидних причин, нічним пітнінням, слабкістю, тривалим кашлем (іноді з домішками крові), змінами шкіри чи появою ущільнень у ділянці грудей або під пахвами.

На що звертати особливу увагу?

Локалізація та супутні симптоми болю у грудях можуть вказати на потенційну причину. Розглянемо особливості болю, пов’язаного з раком молочної залози та раком легенів.

При раку молочної залози біль найчастіше супроводжується зміною структури шкіри грудей («апельсинова кірка», почервоніння), появою втягнення соска, виділеннями з нього. У разі таких проявів, окрім болю, необхідно терміново пройти обстеження в онколога-мамолога.

Якщо мова йде про рак легенів, больові відчуття можуть посилюватися під час глибокого вдиху, кашлю або фізичного навантаження. Також може спостерігатися задишка, захриплість голосу, хронічна втомлюваність, тривала субфебрильна температура (до 37,5 °C), постійний кашель із домішками крові. У такому випадку важливо звернутися до пульмонолога або онколога для своєчасної діагностики.

За словами лікаря онкологічної клініки Спіженка, своєчасне звернення до спеціаліста значно підвищує шанси на повне одужання: «Люди часто списують біль у грудях на серце або нервові розлади, ігноруючи можливість онкології. Але навіть мінімальні симптоми, якщо вони тривають понад кілька тижнів, повинні бути приводом для поглибленого обстеження».

Чи доводилося вам коли-небудь ігнорувати тривалий біль у грудях, сподіваючись, що він мине сам собою? Які думки вас тоді відвідували?

Кроки до точного діагнозу

При підозрі на онкологію грудної клітки важливим є комплексний підхід до діагностики. Він допомагає лікарю отримати повну картину стану здоров’я та виявити можливі патологічні зміни.

Первинний огляд лікаря (онколога, мамолога або пульмонолога). Інструментальні методи: мамографія або УЗД молочних залоз;

рентгенографія грудної клітки;

КТ або МРТ (для детальнішої оцінки патологічних змін);

бронхоскопія (при підозрі на рак легенів). Лабораторні дослідження крові (аналіз на онкомаркери, загальний аналіз крові, біохімічні показники). Біопсія (якщо виявлено утворення для підтвердження діагнозу).

Коли біль у грудях не пов’язаний з онкологією?

Не варто панікувати, якщо біль у грудях носить короткочасний, гострий характер і швидко проходить. Такий біль може бути наслідком невралгії, міжреберних защемлень, гастроезофагеального рефлюксу, стресу або навіть м’язового перенапруження. Але навіть при таких симптомах, якщо вони повторюються регулярно або мають хронічний характер, краще пройти консультацію у лікаря.

Ознака Онкологічний біль Неоонкологічний біль Характер болю Постійний, посилюється з часом, тупий, ниючий, іноді гострий/пекучий Короткочасний, гострий, швидко минає, може бути пов’язаний з рухом або диханням Знеболення Не зменшується від стандартних знеболюючих Зменшується від стандартних знеболюючих Супутні симптоми Втрата ваги, нічне пітніння, слабкість, кашель з кров’ю, зміни шкіри/ущільнення Відсутні або пов’язані з іншою причиною (наприклад, печія при рефлюксі) Частота виникнення Постійний або прогресуючий Періодичний, може бути спровокований певними діями

Самообстеження та регулярні профілактичні огляди є невід’ємною частиною піклування про своє здоров’я.

Самообстеження грудей щомісяця після завершення менструації (для жінок репродуктивного віку).

Щорічне профілактичне обстеження грудної клітки (особливо актуальне після 40 років).

Негайне звернення до лікаря у випадку тривалого (більше 2 тижнів) болю в грудях, особливо якщо є супутні симптоми.

Пам’ятайте, своєчасна діагностика є ключем до успішного лікування онкологічних захворювань. Не відкладайте візит до лікаря, якщо маєте найменші сумніви щодо природи вашого болю у грудях. Ваше здоров’я у ваших руках, і турбота про нього починається з уважного ставлення до свого тіла та своєчасного реагування на будь-які незвичні симптоми. Не зволікайте – зверніться за допомогою сьогодні!