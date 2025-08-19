Прикордонники викрили спробу виїзду військовозобов’язаного під рясою монаха УПЦ МП

У Закарпатті прикордонники Чопського загону запобігли незаконному перетину кордону: священнослужитель УПЦ МП намагався вивезти за кордон військовозобов’язаного чоловіка за грошову винагороду.

Авто Mercedes, що рухалося в напрямку Словаччини, зупинили для перевірки в Ужгородському районі. За кермом був 50-річний монах із посвідченням священика одного з місцевих монастирів.

Під час огляду машини прикордонники виявили ще одного пасажира – 41-річного мешканця Сумщини, якого сховали під рясами, аби той залишився непоміченим.

Згодом священнослужитель зізнався, що погодився перевезти чоловіка до кордону за винагороду в 10 тисяч доларів США. «Клієнта» він підібрав у Києві та сховав під церковним вбранням.