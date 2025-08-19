Трамп: Україна отримає значні території

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з європейськими лідерами та главою України Володимиром Зеленським, де обговорювали врегулювання війни з Росією, заявив, що Україна зможе отримати у своє розпорядження значні земельні території.

Про це американський лідер розповів в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Трамп підкреслив, що питання вступу України до НАТО завжди залишалося «червоним рядком» для Росії ще з радянських часів:

«Це було задовго до Путіна», — наголосив він.

Водночас політик висловив припущення, що відносини між Зеленським і Путіним можуть скластися краще, ніж очікувалося:

«Можливо, вони знаходять спільну мову краще, ніж я думав. Сподіваюся, Путін проявить себе позитивно. Якщо ж ні — ситуація стане непростою».

Трамп також зазначив, що Сполучені Штати не планують відправляти свої війська до України. Натомість Франція, Німеччина та Велика Британія, за його словами, розглядають варіант направлення своїх контингентів у рамках гарантій безпеки для Києва.

«Україна отримає багато землі. Але Зеленському також доведеться продемонструвати певну гнучкість», — підсумував президент США.