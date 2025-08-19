У війні проти України загинув брат депутата держдуми РФ від партії Путіна

Під час бойових дій в Україні було ліквідовано рідного брата російського депутата від «Єдиної Росії» Віталія Мілонова. Про це повідомляє пропагандистське агентство РБК.

За даними джерела, чоловік добровільно вступив до розвідки на тимчасово окупованій Луганщині. Після поранення його доставили до госпіталю, але отримані травми призвели до різкого погіршення стану та смерті.

Водночас у РФ нещодавно ухвалили поправки, що дозволяють позбавляти громадянства за відмову ставати на військовий облік та за низку інших злочинів. Проте ці зміни не поширюються на мешканців тимчасово окупованих українських територій.