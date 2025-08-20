Трамп підтвердив багатополярність світу та ослаблення домінування США — політолог Магда

Виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда в ефірі телеканалу Еспресо заявив, що Дональд Трамп фактично продемонстрував: Сполучені Штати вже не здатні нав’язувати свої умови економічно потужним країнам світу.

«Обсяги торгівлі між США та Росією становлять близько $3,5 млрд, що є незначною сумою у глобальному масштабі. Але вторинні санкції, про які говорить Трамп, фактично є торгівельною війною. І варто нагадати, що за весь час його президентства жодна торгівельна війна не завершилася для Вашингтона успіхом. Якщо держава має достатню економічну силу, вона знаходить власні механізми протидії. Це доводить, що світ став багатополярним, а США втратили колишнє домінування», — пояснив Магда.

Політолог також засумнівався у готовності європейських держав відправити війська до України після можливої зупинки бойових дій.

«Я скептично ставлюся до заяв про готовність восьми країн Європи направити військовий контингент як гарантії безпеки для Києва. Подібні обіцянки звучали ще на початку формування так званої «коаліції рішучих», але вони так і залишилися обіцянками. По-перше, загибель солдатів країн НАТО в Україні викликала б серйозну політичну кризу всередині цих держав. По-друге, Росія ніколи не погодиться на введення миротворців без її згоди», — підсумував експерт.