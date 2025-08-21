Как выбрать идеальное питание для вашего кота: практическое руководство

Выбор рациона для кошки — не всегда простое решение. Современный рынок зоотоваров предлагает такое разнообразие продуктов, что легко растеряться. Давайте разберемся, как подобрать лучшее питание, чтобы ваш питомец был активным и полным сил.

Определение оптимальной порции

Выберите правильную дозировку корма. Ветеринары советуют кормить питомца 2–3 раза в день, но конкретная частота зависит от индивидуальных потребностей животного. Существует также метод свободного кормления. Он допустим, но требует тщательного контроля, чтобы избежать перекармливания и набора лишнего веса.

Ориентируйтесь на рекомендации производителя, указанные на упаковке. Эти нормы рассчитаны на дневную порцию и зависят от веса животного. Учитывайте класс корма. Для сухого корма премиум-класса порция на день составляет 70–90 граммов, для эконом-класса — 80–110 граммов. Если корм влажный, то для здоровой кошки весом до 5 кг дневная норма — от 150 до 175 граммов.

Многие ветеринары и владельцы склоняются к комбинированному питанию: сухими рационами кормят для поддержания гигиены ротовой полости, а влажными — для обеспечения необходимого уровня гидратации. Можно разнообразить рацион лакомствами, например купить паштет Гурме на Маудау. Он станет отличным дополнением к основному питанию и порадует хвостика нежной текстурой и ароматом.

Сухой или влажный корм: плюсы и минусы

Каждый из них имеет свои особенности. Сухой корм

Плюсы. Удобство в использовании и длительное хранение. Гранулы помогают механически очищать зубы от налета, что служит профилактикой образования зубного камня. Минусы. Низкое содержание влаги. Поэтому контролируйте, чтобы в доступе у кошки всегда была свежая вода.

Влажный корм

Плюсы: Высокое содержание воды в составе. Имеют более интенсивный аромат и вкус, поэтому часто нравятся даже самым привередливым хвостикам. Минусы. Маленький срок хранения в открытом виде. Также не способствует очищению зубов, что может приводить к образованию зубного налета.

Независимо от формы корма, которую вы выбрали для мурлыки, обращайте внимание на качество. Рационы от проверенных производителей можно легко приобрести в интернет-магазине Maudau.

Натуральное питание: за и против

Если вы решили кормить кошку натуральной пищей, позаботьтесь, чтобы рацион был сбалансированным и полноценным. Что можно давать:

мясо: говядину, курицу, индейку — источник животного белка; рыбу: отварные, нежирные сорта; субпродукты; крупы: рис или гречку в небольших количествах; овощи: отварные или тушеные — источник клетчатки; кисломолочные продукты: нежирный творог и кефир.

Категорически нельзя давать кости, лук, чеснок, цитрусовые, бобовые. Эти продукты могут спровоцировать проблемы с пищеварением. Какую бы систему питания вы ни выбрали, помните, что она должна приносить пользу. Только сбалансированный рацион — залог здоровья мурлыки.