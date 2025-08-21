Сирський: На Покровському напрямку Сили оборони звільнили 6 населених пунктів і знищили сотні окупантів

Сили оборони України провели успішні дії на Покровському напрямку, внаслідок яких звільнили шість населених пунктів та ліквідували сотні російських військових. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Попри чисельну перевагу противника, підрозділи Збройних Сил та Нацгвардії України з честю виконують поставлені завдання. У результаті ударно-пошукових операцій зачищено шість населених пунктів та знищено сотні російських окупантів», — зазначив він.

Сирський відвідав Покровський напрямок, заслухав командирів щодо ситуації та потреб військ. За його словами, головне завдання — швидко реагувати на зміну тактики ворога й водночас максимально берегти життя українських захисників.

«Відзначаю ефективність новостворених корпусів в операційній зоні ОТУ “Донецьк”, які вже працюють на визначених ділянках із повним комплектом військ», — додав головком.

Раніше Генштаб повідомляв, що за два тижні Сили оборони очистили від окупантів 6 населених пунктів у Донецькій області, а російські втрати склали 984 військових убитими.