У ЗСУ дозволили використання понад 25 моделей дронів-перехоплювачів

Міністерство оборони України офіційно допустило до експлуатації у Збройних силах понад 25 моделей дронів-перехоплювачів, здатних знищувати ворожі ударні та розвідувальні безпілотники. Про це повідомила пресслужба відомства.

За даними Міноборони, від початку року до експлуатації було дозволено понад 80 нових українських безпілотників, оснащених оптоволоконним каналом управління.

Такі дрони стійкі до систем радіоелектронної боротьби, відрізняються конструкцією, можуть нести різні види озброєння та діяти на різних дистанціях.

«Міноборони нині зосереджує значні ресурси на створенні й виробництві сучасних засобів ураження, які критично необхідні на фронті. Йдеться, зокрема, про дрони з оптоволоконним управлінням і безпілотники-перехоплювачі ворожих апаратів», — зазначив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Масове використання таких БПЛА стартувало у 2025 році.