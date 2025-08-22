Трамп відсторонив провідну аналітикиню ЦРУ з питань Росії — The Economist

Адміністрація президента США Дональда Трампа звільнила високопоставлену співробітницю Центрального розвідувального управління, яка понад 20 років пропрацювала в американській розвідці та свого часу відповідала за аналітику щодо Росії та Євразії. Як пише The Economist, у 2016 році вона координувала підготовку звіту, що описував втручання Кремля у вибори президента США на користь Трампа.

Після цього офіцерка повернулася на роботу до ЦРУ вже на керівну посаду, де відповідала за координацію операцій та аналітичних проєктів, пов’язаних із Росією та простором колишнього СРСР. Однак 19 серпня 2025 року директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард ухвалила рішення відкликати її доступ до секретних матеріалів, одночасно анулювавши допуски ще 36 чинних і колишніх посадовців, яких звинуватили у «порушенні присяги Конституції».

Видання зазначає, що подібна практика не нова: адміністрація Трампа й раніше використовувала відкликання доступу як інструмент тиску на колишніх співробітників спецслужб. Водночас звільнена аналітикиня, а також Шелбі Пірсон та Вінь Нгуєн — розвідники, які теж брали участь у створенні доповіді 2016 року, — стали одними з найвищих за рангом офіцерів, відсторонених у період його президентства.

Аналітики вважають, що цей крок демонструє дедалі гостріше протистояння між нинішньою адміністрацією Трампа та американською розвідкою.