The Guardian розкрили деталі політичних амбіцій Залужного і його команди

Віцепрезидент США Джей Ді Венс намагався звʼязатися з Валерієм Залужним після катастрофічної сутички між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським у Білому домі в лютому.

Про це пише The Guardian у великому матеріалі про політичну карʼєру Валерія Залужного, посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача ЗСУ.

Віцепрезидент США відіграв ключову роль у провокуванні конфлікту між Трампом і Зеленським в Овальному кабінеті, сидячи на сусідньому дивані. Тепер, очевидно, Венс та інші з оточення Трампа намагалися промацати можливі альтернативи «проблемному» Зеленському, пише видання з посиланням на три джерела, обізнані з ситуацією.

Команда Венса «спробувала різні дипломатичні та інші канали», щоб зв’язатися із Залужним, повідомило одне з джерел The Guardian. Але Залужний після консультації з керівником апарату Зеленського відмовився відповідати на дзвінок.

Цей епізод відображає «політичний канат», на якому доводиться балансувати Залужному з того часу, як Зеленський звільнив його з посади головнокомандувача армії та відправив до Лондона.

