Європейські армії занадто малі, щоб розгорнути контингент в Україні, – Зеркаль

У країнах ЄС відсутній обов’язковий призов, тому їхні армії надто нечисленні, аби створити в Україні іноземний контингент за зразком американської присутності в Південній Кореї. Про це LIGA.net повідомила колишня заступниця міністра закордонних справ України Лана Зеркаль.

«Коли йдеться про можливість іноземних військ в Україні, я ставлюся до цього скептично. Причина не в тому, що це неможливо, а в тому, що армії європейських країн дуже маленькі й не здатні швидко наростити чисельність через відсутність призову», – пояснила дипломатка.

Вона наголосила, що оборонні бюджети ЄС розраховані на тривалу перспективу, тому різке збільшення військових сил можливе лише з часом.

Зеркаль зауважила, що на відміну від Кореї, де лінія розмежування становить близько 250 км, в Україні зона бойових дій перевищує 1000 км.

«Очікувати, що сюди прийде іноземна армія, розташується й гарантуватиме спокій, як у Кореї, — нереалістично. Такий сценарій не підходить нашим умовам, тим більше що там було рішення ООН, а у нас такого мандату не буде», – зазначила вона.

За словами Зеркаль, справжньою запорукою безпеки України може бути лише власна військова спроможність у поєднанні з підтримкою партнерів — від навчання й ремонту озброєння до розвідки та супутникових технологій.