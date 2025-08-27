Кремль хоче вести закриті переговори зі США про гарантії безпеки для України – Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив у середу, що переговори між Росією та США щодо гарантій безпеки, на думку Кремля, мають відбуватися непублічно.

За його словами, питання гарантій безпеки є ключовим у контексті «врегулювання» війни в Україні, однак публічне обговорення може зашкодити результативності.

«Це одна з найважливіших тем (гарантії безпеки – ред.) у межах пошуку шляхів врегулювання війни в Україні. Вона завжди присутня на порядку денному контактів, що відбуваються. Але ми не хотіли б зараз обговорювати її у відкритому форматі, вважаємо це шкідливим для досягнення результату», – сказав Пєсков.

Він також відзначив посередницькі ініціативи президента США Дональда Трампа та повідомив, що переговорні групи Росії й України залишаються на зв’язку, хоча нових дат зустрічей поки не узгоджено.

Раніше спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що Росія висунула свою «мирну пропозицію» щодо Донецької області у межах переговорів про припинення війни.