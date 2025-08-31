ЗСУ звільнили село Мирне біля Куп’янська

Українські сили оборони звільнили село Мирне біля Купянська, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) «Дніпро» Віктор Трегубов.

«Станом на зараз росіян з Мирного відкинули. Інформації про поранених або вбитих росіян немає. Військові просуваються далі», — розказав Трегубов у коментарі «Суспільному».

Між тим, аналітичний центр DeepState за 29 серпня повідомив, що Сили оборони України звільнили село Мирне неподалік Куп’янська Харківської області. Раніше з цих позицій росіяни могли контролювати трасу на місто. Тепер ці позиції повернулися під контроль Сил оборони України.